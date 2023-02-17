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Дубль ассистов от Роналду помог Ан-Насру подняться на первую строчку

Криштиану продемонстрировал класс.
Сегодня, 19:21
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

В 17-м туре чемпионата Саудовской Аравии Ан-Наср Роналду принимал у себя Аль-Таавун. 

Благодаря дублю из ассистов 38-летнего Роналду, Ан-Наср заработал три очка и поднялся на первое место в турнирной таблице.

На 17-й минуте матче португалец вывел Абдуррахмана Гариба один на один с вратарем, а на 78-й минуте Роналду ассистировал уже Абдулле Маду, который и забил победный гол.

Напомним, в текущем сезоне Криштиану Роналду сыграл за саудовский клуб пять матчей, в которых отличился пятью голами и двумя ассистами.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Криштиану Роналду ан-наср

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