Дубль ассистов от Роналду помог Ан-Насру подняться на первую строчку

В 17-м туре чемпионата Саудовской Аравии Ан-Наср Роналду принимал у себя Аль-Таавун.

Благодаря дублю из ассистов 38-летнего Роналду, Ан-Наср заработал три очка и поднялся на первое место в турнирной таблице.

На 17-й минуте матче португалец вывел Абдуррахмана Гариба один на один с вратарем, а на 78-й минуте Роналду ассистировал уже Абдулле Маду, который и забил победный гол.

Напомним, в текущем сезоне Криштиану Роналду сыграл за саудовский клуб пять матчей, в которых отличился пятью голами и двумя ассистами.