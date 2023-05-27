Фиорентина - Рома 2:1: обзор матча и результат игры 27.05.2023

Теперь, чтобы попасть в турнир, команда Жозе Моуриньо через несколько дней должна обыграть Севилью в финале Лиги Европы.

В субботу, 27 мая, на Стадио Артемио Франки состоялся матч 37-го тура итальянской Серии А, в котором Рома приехала в гости к Фиорентине.

Из-за эпидемии травм Жозе Моуриньо не смог рассчитывать на целый ряд игроков основы. Но даже ближайший резерв был близок к тому, чтобы заработать три очка.

На старте поединка "джаллоросси" вышли вперед: Ола Сольбаккен скинул мяч на Стефана Эль-Шаарави, который с близкого расстояния переиграл вратаря.

После перерыва, владея преимуществом в счете, команда Моуриньо решила повторить трюк, который она провернула в полуфинале ЛЕ против Байера, а именно засесть в обороне и практически забыть об атаке.

Это почти принесло свои плоды, но буквально за несколько минут в самом конце матча "фиалки" перевернули все с ног на голову, организовав две зеркальные комбинации.

Игрок с фланга делал навес на дальнюю штангу, где его партнер головой сбрасывал на противоположную, а там форвард забивал уже в пустой угол. В первом случае отметился Лука Йович, а во втором - Жонатан Иконе.

Именно после того, как счет стал 2:1 в пользу команды Винченцо Итальяно, гости нанесли свой единственный удар за весь второй тайм, чего явно было недостаточно, чтобы хотя бы вырвать ничью.

В итоге Рома не просто проиграла матч, а еще и потеряла все шансы занять место в топ-4 Серии А. Единственный шанс попасть в Лигу чемпионов - обыграть Севилью в финале Лиги Европы 31 мая.

Фиорентина же обошла Монцу, которая еще не сыграла свой матч, и догнала по очкам Торино, заняв девятое место.

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Статистика матча Фиорентина - Рома 37-го тура Серии А

Фиорентина - Рома 2:1

Голы: Йович, 85, Иконе, 88 - Эль-Шаарави, 11.

Владение мячом: 66% - 34%

Удары: 15 - 8

Удары в створ: 5 - 4

Фолы: 11 - 12

Ожидаемые голы (xG): 2.32 - 1.13

Фиорентина: Черофолини - Венути (Додо, 62), Куарта (Миленкович, 46), Игор, Бираги (Терзич, 46) - Данкан (Куаме, 76), Мандрагора, Иконе, Барак, Сапонара (Кастровилли, 62) - Йович.

Рома: Свилар - Бове, Смоллинг (Манчини, 46), Льоренте - Миссори, Вейналдум (Кристанте, 60), Тахирович, Залевски (Абрахам, 80) - Сольбаккен (Ибаньес, 71), Белотти, Эль-Шаарави (Челик, 46).

Предупреждения: Сапонара, Куарта, Венути, Йович, Игор - Миссори, Сольбаккен, Свилар.