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Боруссия Д - Майнц 2:2: обзор матча и результат игры 27.05.2023

Имея все для того, чтобы стать чемпионом Германии, "шмели" допустили грубые ошибки, которые лишили их "Серебряной салатницы".
Сегодня, 18:34
Боруссия Дортмунд / Getty Images
Боруссия Дортмунд / Getty Images

В субботу, 27 мая, в Дортмунде на Сигнал Идуна Парк прошел один из двух финалов немецкой Бундеслиги: Боруссия играла против Майнца.

Перед стартом этой встречи "шмели" лидировали в таблице, опережая Баварию на два очка. Казалось, дортмундцы сами решали свою судьбу. Но все прошло не совсем так.

Первый тайм стал настоящим кошмаром для подопечных Эдина Терзича. Уже на 15-й минуте гости вышли вперед за счет гола Андреаса Ханче-Ольсена.

Спустя несколько минут хозяева поля получили возможность восстановить паритет, так как судья назначил пенальти за фол на Рафаэле Геррейро. Однако Себастьен Алле с "точки" не смог переиграть Финна Дамена.

Источник: Getty Images

А чуть позже Майнц и вовсе удвоил преимущество благодаря результативному удару головой от Карима Онисиво.

Источник: Getty Images

Боруссия все же смогла "размочить" ворота Дамена. На 69-й минуте Геррейро с нерабочей правой ноги из пределов штрафной нанес удар, а мяч рикошетом от штанги влетел в сетку.

Источник: Getty Images

К сожалению фанатов "желто-черных", за оставшиеся 20 минут их команда так и не сумела вырвать победу. ВСе, на что ее хватило, это гол Никласа Зюле на последней минуте, который уже ничего не решал.

В итоге Боруссия, практически держа в руках "Серебряную салатницу", упустила ее в пользу Баварии, которая в параллельном матче обыграла Кельн и за счет лишь лучшей разницы голов стала чемпионом Германии.

Источник: Getty Images

Статистика матча Боруссия Дортмунд - Майнц 34-го тура Бундеслиги

Боруссия Д - Майнц 2:2
Голы: Геррейро, 69, Зюле, 90+6 - Ханче-Ольсен, 15, Онисиво, 24.

Владение мячом: 64% - 36%
Удары: 30 - 10
Удары в створ: 12 - 4
Фолы: 5 - 14
Ожидаемые голы: 2.82 - 1.59

Боруссия Д: Кобель - Вольф (Мукоко, 46), Зюле, Хуммельс, Райерсон (Модест, 80) - Мален (Рейна, 62), Брандт (Дюранвиль, 62), Джан, Геррейро, Адейеми (Ройс, 40) - Алле.

Майнц: Дамен - Ханче-Ольсен, Белль, Фернандеш - Саси, Мартинс, Кор, Кариколь - Штах (Баркок, 80), Онисиво (Мустафа, 90+2), Ли (Ингвартсен, 66).

Предупреждения: Геррейро - Фернандеш.

На 19-й минуте Себастьен Алле (Боруссия Д) не реализовал пенальти (вратарь).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бундеслига майнц Боруссия Дортмунд

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