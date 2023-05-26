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Тренер Марселя Малиновского решил покинуть клуб

Игор Тудор уйдет из занимаемой должности после завершения сезона.
Сегодня, 11:18
Игор Тудор / Getty Images
Игор Тудор / Getty Images

Главный тренер Марселя Игор Тудор принял решение покинуть занимаемую должность после завершения нынешнего сезона.

Как утверждает SportItalia, вероятность того, что 45-летний специалист останется во главе команды, крайне мала. О причинах такого решения хорватского тренера не сообщается.

Тудор возглавил Марсель в июле 2022 года, и под его руководством французский клуб гарантировал себе участие в квалификации Лиги чемпионов на следующий сезон, занимая на данный момент третье место в чемпионате.

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Ранее хорватский специалист также работал с Хайдуком, ПАОКом, Галатасараем, Удинезе и Вероной.

Напомним, что в Марселе выступает полузащитник Руслан Малиновский. В текущем сезоне украинский хавбек провел за французскую команду во всех турнирах 21 матч, записав на свой счет два гола и одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что Марсель выкупит Малиновского у Аталанты и подпишет с игроком трехлетний контракт.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: марсель Лига 1 чемпионат франции Руслан Малиновский игор тудор

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Тренер Марселя Малиновского решил покинуть клуб
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