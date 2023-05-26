Тренер Марселя Малиновского решил покинуть клуб

Игор Тудор уйдет из занимаемой должности после завершения сезона.

Главный тренер Марселя Игор Тудор принял решение покинуть занимаемую должность после завершения нынешнего сезона.

Как утверждает SportItalia, вероятность того, что 45-летний специалист останется во главе команды, крайне мала. О причинах такого решения хорватского тренера не сообщается.

Тудор возглавил Марсель в июле 2022 года, и под его руководством французский клуб гарантировал себе участие в квалификации Лиги чемпионов на следующий сезон, занимая на данный момент третье место в чемпионате.

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Ранее хорватский специалист также работал с Хайдуком, ПАОКом, Галатасараем, Удинезе и Вероной.

Напомним, что в Марселе выступает полузащитник Руслан Малиновский. В текущем сезоне украинский хавбек провел за французскую команду во всех турнирах 21 матч, записав на свой счет два гола и одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что Марсель выкупит Малиновского у Аталанты и подпишет с игроком трехлетний контракт.