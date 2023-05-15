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Малиновский - об адаптации в Марселе: В следующем сезоне буду чувствовать себя увереннее

Украинец уверен, что ему нужно пройти полноценную подготовку к чемпионату.
Сегодня, 17:50
Руслан Малиновский / Getty Images
Руслан Малиновский / Getty Images

Хавбек французского Марселя Руслан Малиновский поделился мыслями об адаптации к игре команды.

По словам украинца, ему сложно, ибо, в чемпионате Франции играют в другой футбол нежели в Серии А, но, после того, как он пройдет подготовку к сезону ему станет проще.

"Непросто адаптироваться к новой команде и чемпионату. Здесь играют в другой футбол. Это нормально, но я ежедневно на тренировках работаю на максимуме. В следующем сезоне я буду чувствовать себя увереннее после подготовки.

Марсель - большой клуб с большим давлением. Мы должны завершить чемпионат и пройти квалификацию в Лигу чемпионов, а затем работать над тем, чтобы стать лучшими. Наша цель - выиграть все матчи", - цитирует полузащитника Le Provence.

Напомним, ранее Марсель определился с судьбой Малиновского

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: марсель Руслан Малиновский

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