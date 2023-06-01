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Главный тренер Марселя Малиновского покинет клуб

Провансальцы будут вынуждены искать нового наставника.
Сегодня, 13:22
Игор Тудор / Getty Images
Игор Тудор / Getty Images

Марсель Руслана Малиновского будет вынужден начать поиски нового наставника клуба.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, нынешний тренер Игор Тудор решил покинуть команду.

Специалист принял окончательное решение после дискуссий с руководством Марселя. Дальнейшее будущее хорвата остается неизвестным.

Что касается будущего французского клуба, то шорт-лист потенциальных наставников "бело-голубых" будет сформирован позже.

Напомним, ранее сообщалось, что Марсель собирается подписать хавбека Тоттенхэма.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: марсель игор тудор

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