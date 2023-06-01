Главный тренер Марселя Малиновского покинет клуб
Провансальцы будут вынуждены искать нового наставника.
Марсель Руслана Малиновского будет вынужден начать поиски нового наставника клуба.
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, нынешний тренер Игор Тудор решил покинуть команду.
Специалист принял окончательное решение после дискуссий с руководством Марселя. Дальнейшее будущее хорвата остается неизвестным.
Что касается будущего французского клуба, то шорт-лист потенциальных наставников "бело-голубых" будет сформирован позже.
Напомним, ранее сообщалось, что Марсель собирается подписать хавбека Тоттенхэма.