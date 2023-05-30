Хавбек Тоттенхэма может стать одноклубником Малиновского
Папе Матар Сарр может перейти в Марсель.
Французский Марсель рассматривает необходимость усиления центра поля.
Как сообщает Foot Mercato, провансальцы нуждаются в подписании полузащитника в связи с возможным уходом Маттео Гендузи и попаданием в ЛЧ.
Среди вариантов, которые рассматриваются находится хавбек Тоттенхэма Папе Матар Сарр. Сенегальца будет тяжело подписать, ведь он хотел бы остаться в Англии.
Читай также: Ювентус рассматривает наставника Малиновского в качестве замены Аллегри
Альтернативами Сарру являются Денис Закария из Ювентуса и полузащитник Страсбура Хабиб Диарра.
В текущем сезоне Сарр сыграл 17 игр во всех турнирах, отметившись одним ассистом.