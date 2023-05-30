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Хавбек Тоттенхэма может стать одноклубником Малиновского

Папе Матар Сарр может перейти в Марсель.
Сегодня, 18:12
Папе Матар Сарр / Getty Images
Папе Матар Сарр / Getty Images

Французский Марсель рассматривает необходимость усиления центра поля.

Как сообщает Foot Mercato, провансальцы нуждаются в подписании полузащитника в связи с возможным уходом Маттео Гендузи и попаданием в ЛЧ.

Среди вариантов, которые рассматриваются находится хавбек Тоттенхэма Папе Матар Сарр. Сенегальца будет тяжело подписать, ведь он хотел бы остаться в Англии.

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Альтернативами Сарру являются Денис Закария из Ювентуса и полузащитник Страсбура Хабиб Диарра.

В текущем сезоне Сарр сыграл 17 игр во всех турнирах, отметившись одним ассистом.

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