Хавбек Тоттенхэма может стать одноклубником Малиновского

Папе Матар Сарр может перейти в Марсель.

Французский Марсель рассматривает необходимость усиления центра поля.

Как сообщает Foot Mercato, провансальцы нуждаются в подписании полузащитника в связи с возможным уходом Маттео Гендузи и попаданием в ЛЧ.

Среди вариантов, которые рассматриваются находится хавбек Тоттенхэма Папе Матар Сарр. Сенегальца будет тяжело подписать, ведь он хотел бы остаться в Англии.

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Альтернативами Сарру являются Денис Закария из Ювентуса и полузащитник Страсбура Хабиб Диарра.

В текущем сезоне Сарр сыграл 17 игр во всех турнирах, отметившись одним ассистом.