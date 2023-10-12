Бывший тренер ПСЖ определился с новым клубом

Кристоф Галтье, летом покинувший пост главного тренера ПСЖ, возглавил катарский Аль-Духаиль.

О назначении 57-летнего французского специалиста ближневосточный клуб объявил на своем официальном сайте.

Контракт с Галтье рассчитан до лета 2025 года с возможностью продления еще на один сезон.

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Во главе катарской команды француз сменил отправленного в отставку Эрнана Креспо.

Напомним, что с ПСЖ Галтье выиграл чемпионат и Суперкубок Франции. Ранее специалист также приводил к чемпионству Лилль и завоевал Кубок французской лиги с Сент-Этьеном.

На данный момент Аль-Духаиль после пяти сыгранных туров занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Катара, набрав десять очков и отставая от лидирующего Аль-Садда на три балла.

Ранее Аль-Духаиль арендовал у Астон Виллы бразильского полузащитника Филиппе Коутиньо.

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