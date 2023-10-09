Журналист раскритиковал тренера ПСЖ за нежелание общаться с прессой

Журналист RMC Sport Даниэль Риоло раскритиковал Луиса Энрике за его отношение к журналистам.

Главный тренер ПСЖ редко общается с представитлями прессы, что может плохо повлиять в целом на отношение к клубу, считает журналист.

Тем более, что сейчас общение наставников с прессой - обычное дело, все к этому привыкли, независимо от их уровня. А на лице Энрике читается лишь ненависть и желание поскорее уйти.

"Если Энрике продолжит в том же духе, ему придется выиграть действительно много матчей, чтобы нас не беспокоила его личность. Если ПСЖ выиграет, проблем не возникнет – болельщики скажут: "Нам все равно, если тренер не хочет делиться с нами своими эмоциями, говорить о том, что он чувствует или как хочет строить свою команду". Он не общается с журналистами.

Через нас он общается с людьми, которые следят за ПСЖ. Если никто из клуба не выступает публично, если Луис Энрике не будет общаться с прессой или выступать только на клубном телевидении ПСЖ, где вопросы подготовлены заранее и не будет никакой дискуссии, чтобы мы могли увидеть его личность, это станет отрезвляющим для всех.

Не понимаю такого поведения в 2023 году. Сейчас все так делают – тренеры общаются с прессой, рассказывают истории. Мы привыкли говорить, как сильно нам это нравится в Сампаоли, Бьелсе или Моуринью – даже если они суперкруты, они много говорят. Мы ясно видим, что на лице Энрике написано что-то вроде ненависти, он хочет встать и уйти – это немного задевает",, – сказал журналист в эфире RMC Sport.

Напомним, ранее сообщалось, что УЕФА под давлением общественности может отменить допуск росиян.

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