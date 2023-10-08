УЕФА под давлением может изменить свое решение насчет допуска сборных россии U-17

Публичная критика от национальных ассоциаций и их отказ от возможных матчей с командами страны-террористки делают свое дело.

В конце сентября УЕФА принял решение допустить сборные россии U-17 к соревнованиям под его эгидой.

Это было аргументировано тем, что "детей нельзя наказывать за действия, ответственность за которые лежит исключительно на взрослых". Вскоре так же поступила и ФИФА.

Однако УЕФА попал под шквал критики со стороны многих европейских стран, которые впоследствии заявили, что их команды не будут играть с командами страны-террористки.

В итоге все это вызвало огромный раскол в руководящем органе: одни считают решение верным, а другие выступают против возвращение российских команд. Это оказывает давление на президента Александера Чеферина.

По информации The Independent, УЕФА может прийти к выводу, что лучше будет отказаться от своих первоначальных планов.

Сообщается, что на следующей неделе состоится заседание Исполкома УЕФА, во время которого должно произойти повторное обсуждение российского вопроса.

Разногласия уже привели к тому, что вице-президент конфедерации Карл-Эрик Нильссон ушел с поста руководителя Шведской спортивной конфедерации, а Дания стала последней ассоциацией, заявившей, что она не будет играть с командами агрессора.

Среди других федераций существует такое же огромное недовольство тем, как этот вопрос был поднят УЕФА на последней встрече: Чеферин просто решил обсудить это в рамках раздела "любые другие дела" – без предварительного уведомления остальных.

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