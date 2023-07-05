ПСЖ объявил об уходе Галтье с поста главного тренера

Парижский клуб попрощался с наставником, которого недавно арестовали по обвинению в расизме и дискриминации.

ПСЖ на своем официальном сайте объявил о расставании с главным тренером Кристофом Галтье спустя всего год после его назначения.

"Весь Пари Сен-Жермен благодарит Кристофа Галтье, а также его помощников Тьерри Олексиака и Жоао Сакраменто за профессионализм и самоотверженность, проявленные на протяжении всего сезона, и желает им всего наилучшего в дальнейшей карьере", - говорится в заявлении клуба.

Кристоф Галтье возглавил столичный коллектив в июле 2022 года. За год работы он привел ПСЖ к победе в Суперкубке Франции и Лиге 1.

Недавно он был арестован по обвинению в расизме и дискриминации во времена его работы в Ницце.

В разговоре с бывшим спортивным директором клуба Жюльеном Фурнье Галтье выражал возмущение тем, что в его составе играло "слишком много мусульман и темнокожих".

Напомним, что преемником Кристофа Галтье на посту главного тренера ПСЖ должен стать Луис Энрике.