iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

ПСЖ объявил об уходе Галтье с поста главного тренера

Парижский клуб попрощался с наставником, которого недавно арестовали по обвинению в расизме и дискриминации.
Сегодня, 12:36
Кристоф Галтье / ПСЖ
Кристоф Галтье / ПСЖ

ПСЖ на своем официальном сайте объявил о расставании с главным тренером Кристофом Галтье спустя всего год после его назначения.

"Весь Пари Сен-Жермен благодарит Кристофа Галтье, а также его помощников Тьерри Олексиака и Жоао Сакраменто за профессионализм и самоотверженность, проявленные на протяжении всего сезона, и желает им всего наилучшего в дальнейшей карьере", - говорится в заявлении клуба.

Кристоф Галтье возглавил столичный коллектив в июле 2022 года. За год работы он привел ПСЖ к победе в Суперкубке Франции и Лиге 1.

Недавно он был арестован по обвинению в расизме и дискриминации во времена его работы в Ницце. 

В разговоре с бывшим спортивным директором клуба Жюльеном Фурнье Галтье выражал возмущение тем, что в его составе играло "слишком много мусульман и темнокожих".

Напомним, что преемником Кристофа Галтье на посту главного тренера ПСЖ должен стать Луис Энрике.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Кристоф Галтье

Статьи по теме

ПСЖ решил воспользоваться опцией обратного выкупа нидерландского таланта ПСЖ решил воспользоваться опцией обратного выкупа нидерландского таланта
Уход неизбежен? Мбаппе и ПСЖ не продлят сотрудничество Уход неизбежен? Мбаппе и ПСЖ не продлят сотрудничество
ПСЖ готов выложить за нападающего Айнтрахта 80 млн евро ПСЖ готов выложить за нападающего Айнтрахта 80 млн евро
Не то, о чем вы подумали: раскрыта личность девушки, с которой Мбаппе отдыхал в Майами Не то, о чем вы подумали: раскрыта личность девушки, с которой Мбаппе отдыхал в Майами
Помочь журналистам

Видео

Франция - Украина 1:3 Видео голов и лучших моментов матча Евро-2023 U-21
Франция - Украина 1:3 Видео голов и лучших моментов матча Евро-2023 U-21

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Швентек лидирует, Калинина - первая ракетка Украины
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас - первая ракетка мира, украинцы потеряли позиции
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина поднялась на шесть позиций
просмотров

Последние новости

Киберспорт16:36
Украинская команда IKLA подписала еще одного европейца в CS:GO состав
Футбол16:15
Йовичевич сделал прогноз на матч между молодежными сборными Украины и Испании
Европа15:40
Арсенал подпишет защитника сборной Нидерландов
Европа15:13
Защитник сборной Украины U-21: Испания играет в похожий с нами футбол
Европа14:55
Маунт будет играть в Манчестер Юнайтед под культовым номером
Европа14:39
Экс-игрок Ливерпуля пригласил девушку с сайта знакомств, чтобы показать ей нарезку своих лучших моментов
Европа13:44
ПСЖ решил воспользоваться опцией обратного выкупа нидерландского таланта
Европа13:21
Мэйсон Маунт - игрок Манчестер Юнайтед
Европа12:59
Мерсон о Челси: Зачем ослаблять себя, продавая двух своих лучших игроков
Украина12:58
Шахтер представил новый тренерский штаб команды
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK