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Тренера ПСЖ задержала полиция из-за обвинений в расизме

Кристофу Гальтье грозит до трех лет заключения.
Сегодня, 13:48
Кристоф Гальтье / Getty Images
Кристоф Гальтье / Getty Images

Кристоф Гальтье вместе с сыном были задержаны французской полицией из-за подозрений в расизме, пишет RMC Sport.

Напомним, что ранее главного тренера ПСЖ обвинили в расизме из-за нескольких инцидентов, произошедших еще во время его работы в Ницце.

Сегодня утром 56-летнего сспециалиста задрежали вместе с его сыном. Оба дали показания из-за подозрений в дискриминации по расовому или религиозному признакам.

В данный момент оба подозреваемых задержаны. Кристофа Гальтье грозит до трех лет тюрьмы, если его признают виновным.

Напомним, что ранее ПСЖ согласовал трансфер защитника Баварии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Кристоф Гальтье

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