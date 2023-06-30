Тренера ПСЖ задержала полиция из-за обвинений в расизме

Кристофу Гальтье грозит до трех лет заключения.

Кристоф Гальтье вместе с сыном были задержаны французской полицией из-за подозрений в расизме, пишет RMC Sport.

Напомним, что ранее главного тренера ПСЖ обвинили в расизме из-за нескольких инцидентов, произошедших еще во время его работы в Ницце.

Сегодня утром 56-летнего сспециалиста задрежали вместе с его сыном. Оба дали показания из-за подозрений в дискриминации по расовому или религиозному признакам.

В данный момент оба подозреваемых задержаны. Кристофа Гальтье грозит до трех лет тюрьмы, если его признают виновным.

Напомним, что ранее ПСЖ согласовал трансфер защитника Баварии.