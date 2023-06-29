ПСЖ согласовал трансфер защитника Баварии
Эрнандес находится в шаге от перехода в стан парижан.
Защитник Баварии Люка Эрнандес продолжит карьеру в ПСЖ. Об этом сообщает журналист RMC Sport Фабрис Хокинс.
Мюнхенцы разрешили игроку отправиться в Париж на прохождение медосмотра. Француз подпишет контракт с новым клубом по схеме 3+1.
Сторонам осталось согласовать лишь детали перехода. Сумма трансфера составит 47 млн евро.
В минувшем сезоне на счету 27-летнего француза всего семь матчей в Бундеслиге, в которых игрок не отличился результативными действиями.
Ранее сообщалось, что ПСЖ намерен включиться в гонку за Кейна.