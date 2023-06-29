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ПСЖ согласовал трансфер защитника Баварии

Эрнандес находится в шаге от перехода в стан парижан.
Сегодня, 18:53
Люка Эрнандес / Getty Images
Люка Эрнандес / Getty Images

Защитник Баварии Люка Эрнандес продолжит карьеру в ПСЖ. Об этом сообщает журналист RMC Sport Фабрис Хокинс.

Мюнхенцы разрешили игроку отправиться в Париж на прохождение медосмотра. Француз подпишет контракт с новым клубом по схеме 3+1.

Сторонам осталось согласовать лишь детали перехода. Сумма трансфера составит 47 млн евро.

В минувшем сезоне на счету 27-летнего француза всего семь матчей в Бундеслиге, в которых игрок не отличился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что ПСЖ намерен включиться в гонку за Кейна.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария ПСЖ Люка Эрнандес

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