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ПСЖ намерен включиться в гонку за Кейна

Парижане хотят склонить англичанина к тому, чтобы он изменил уже принятое решение.
Сегодня, 09:26
Харри Кейн / Getty Images
Харри Кейн / Getty Images

ПСЖ намерен перехватить у Баварии форварда Тоттенхэма Харри Кейна.

Как сообщает Le Parisien, главный кандидат на пост нового тренера клуба Луис Энрике согласился с тем, что англичанин должен стать главной целью трансферной кампании.

Решение попытаться подписать Кейна связано с большой установленной ценой на Виктора Осимхена, которая, по слухам составляет 200 млн евро.

Таким образом, ПСЖ приложит все усилия, чтобы склонить Кейна, который уже якобы дал согласие на переход в Баварию, к изменению своего решения. 

Напомним, в минувшем сезоне форвард провел 38 матчей в АПЛ, забив 30 голов и отдав 3 ассиста. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: тоттенхэм ПСЖ Харри Кейн Бавария Мюнхен

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