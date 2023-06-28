ПСЖ намерен включиться в гонку за Кейна

Парижане хотят склонить англичанина к тому, чтобы он изменил уже принятое решение.

ПСЖ намерен перехватить у Баварии форварда Тоттенхэма Харри Кейна.

Как сообщает Le Parisien, главный кандидат на пост нового тренера клуба Луис Энрике согласился с тем, что англичанин должен стать главной целью трансферной кампании.

Решение попытаться подписать Кейна связано с большой установленной ценой на Виктора Осимхена, которая, по слухам составляет 200 млн евро.

Таким образом, ПСЖ приложит все усилия, чтобы склонить Кейна, который уже якобы дал согласие на переход в Баварию, к изменению своего решения.

Напомним, в минувшем сезоне форвард провел 38 матчей в АПЛ, забив 30 голов и отдав 3 ассиста.