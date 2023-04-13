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Фанаты ПСЖ требуют отставки Гальтье из-за расистского скандала

Сейчас тренер находится под охраной полиции.
Сегодня, 12:32
Кристоф Гальтье / Getty Images
Кристоф Гальтье / Getty Images

Крупнейшая фанатская группа ПСЖ потребовала уволить Кристофа Гальтье, сообщает GFFN.

Ранее во французских СМИ появилась информация, что еще во время работы в Ницце, Гальтье был несколько раз замечен на расистских высказываниях.

Среди прочего сообщается, что бывший тренер Ниццы говорил спортивному директору, что в команде не может быть так много мусульман и чернокожих.

В данный момент Гальтье и его семья получили огромное количество угроз и теперь находятся под защитой правоохранительных органов.

Collectif Ultras Paris, крупнейшая группа болельщиков «ПСЖ», призвала клуб уволить Гальтье, если найдется подтверждение его расистским высказываниям.

"Если обвинения против Гальтье подтвердятся, то будет неприемлемо оставить этого человека в организационной структуре клуба.

Напоминаем, что мы всегда выступали против всех форм дискриминации, эта борьба – историческая особенность нашего Виража", – говорится в заявлении фанатов.

Напомним, ранее сообщалось, что игроки ПСЖ также недовольны своим главным тренером.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Кристоф Гальтье

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