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Футбол

Игроки ПСЖ недовольны главным тренером клуба

Гальтье подвергся критике от своих подопечных.
Вчера, 23:53
Кристоф Гальтье / Getty Images
Кристоф Гальтье / Getty Images

В раздевалке ПСЖ растет напряжение из-за главного тренера Кристофа Гальтье. Об этом сообщает издание RMC Sport.

Часть команды недовольна тренировочным процессом под руководством француза и его выбором состава. Некоторые футболисты жалуются, что нападающий Лионель Месси имеет привилегированный статус в команде.

Кроме того, игроки ПСЖ недовольны тренировками 56-летнего специалиста, который возглавил команду прошлым летом.

Напомним, парижане в 2023 году проиграли 8 матчей из 18-ти. Такое случается впервые с момента прихода катарских инвесторов в клуб, то есть с 2011 года.

Французскому специалисту дан последний шанс и его судьба решится в следующих двух матчах против Ниццы и Ланса.

Ранее сообщалось, что тренер ПСЖ может возглавить Тоттенхэм.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Кристоф Гальтье

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