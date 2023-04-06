Игроки ПСЖ недовольны главным тренером клуба
Гальтье подвергся критике от своих подопечных.
В раздевалке ПСЖ растет напряжение из-за главного тренера Кристофа Гальтье. Об этом сообщает издание RMC Sport.
Часть команды недовольна тренировочным процессом под руководством француза и его выбором состава. Некоторые футболисты жалуются, что нападающий Лионель Месси имеет привилегированный статус в команде.
Кроме того, игроки ПСЖ недовольны тренировками 56-летнего специалиста, который возглавил команду прошлым летом.
Напомним, парижане в 2023 году проиграли 8 матчей из 18-ти. Такое случается впервые с момента прихода катарских инвесторов в клуб, то есть с 2011 года.
Французскому специалисту дан последний шанс и его судьба решится в следующих двух матчах против Ниццы и Ланса.
Ранее сообщалось, что тренер ПСЖ может возглавить Тоттенхэм.