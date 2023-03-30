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Тренер ПСЖ может возглавить Тоттенхэм

Гальтье близок к смене команды.
Сегодня, 18:54
Кристоф Гальтье / Getty Images
Кристоф Гальтье / Getty Images

Тоттенхэм рассматривает главного тренера ПСЖ Кристофа Гальтье в качестве кандидата на должность нового наставника клуба. Об этом сообщает издание Evening Standard.

Летом парижане могут уволить из клуба французского специалиста. Руководство недовольно тем, что команда вылетела из Лиги чемпионов.

Среди других кандидатов на пост тренера в Тоттенхэме - Роберто Де Дзерби (Брайтон) и Энджи Постекоглу (Селтик). В шорт-лист также входит Луис Энрике.

Напомним, недавно "шпоры" уволили своего главного тренера Антонио Конте после его критики в адрес руководства клуба.

После 28 туров АПЛ Тоттенхэм занимает четвертое место, набрав 49 баллов.

Ранее сообщалось, что Тоттенхэм ведет переговоры о выкупе Ленгле.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: тоттенхэм ПСЖ Кристоф Гальтье

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