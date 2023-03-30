Тоттенхэм ведет переговоры о выкупе Ленгле
Отличная сделка... для Барселоны.
Лондонский Тоттенхэм хочет выкупить у Барселоны центрального защитника Клемана Ленгле, сообщает Diario Sport.
"Шпоры" готовы заплатить за фарнцуза около 14 млн евро, напомним, в этом сезоне Клеман выступает за Тоттенхэм по арендному соглашению.
Изначальная сделка между клубами не включала в себя опцию выкупа, однако это вряд ли помешает трансферу.
Продажа Ленгле поможет Барселоне сократить зарплатную ведомость, с которой у каталонцев огромные проблемы в этом сезоне.
Сообщается, что Тоттенхэм высоко оценивает профессиональные навыки защитника, также "шпор" привлекает большой опыт Ленгле.
Напомним, ранее стало известно, что Юлиан Нагельсман не собирается стать у руля Тоттенхэма.