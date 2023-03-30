Тоттенхэм ведет переговоры о выкупе Ленгле

Лондонский Тоттенхэм хочет выкупить у Барселоны центрального защитника Клемана Ленгле, сообщает Diario Sport.

"Шпоры" готовы заплатить за фарнцуза около 14 млн евро, напомним, в этом сезоне Клеман выступает за Тоттенхэм по арендному соглашению.

Изначальная сделка между клубами не включала в себя опцию выкупа, однако это вряд ли помешает трансферу.

Продажа Ленгле поможет Барселоне сократить зарплатную ведомость, с которой у каталонцев огромные проблемы в этом сезоне.

Сообщается, что Тоттенхэм высоко оценивает профессиональные навыки защитника, также "шпор" привлекает большой опыт Ленгле.

Напомним, ранее стало известно, что Юлиан Нагельсман не собирается стать у руля Тоттенхэма.