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Тоттенхэм ведет переговоры о выкупе Ленгле

Отличная сделка... для Барселоны.
Сегодня, 15:19
Клеман Ленгле / Getty Images
Клеман Ленгле / Getty Images

Лондонский Тоттенхэм хочет выкупить у Барселоны центрального защитника Клемана Ленгле, сообщает Diario Sport.

"Шпоры" готовы заплатить за фарнцуза около 14 млн евро, напомним, в этом сезоне Клеман выступает за Тоттенхэм по арендному соглашению.

Изначальная сделка между клубами не включала в себя опцию выкупа, однако это вряд ли помешает трансферу. 

Продажа Ленгле поможет Барселоне сократить зарплатную ведомость, с которой у каталонцев огромные проблемы в этом сезоне.

Сообщается, что Тоттенхэм высоко оценивает профессиональные навыки защитника, также "шпор" привлекает большой опыт Ленгле.

Напомним, ранее стало известно, что Юлиан Нагельсман не собирается стать у руля Тоттенхэма.

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