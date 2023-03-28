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Нагельсман не хочет сейчас возглавить Тоттенхэм

Немецкий специалист хочет подождать лета.
Сегодня, 15:51
Юлиан Нагельсман / Getty Images
Юлиан Нагельсман / Getty Images

Экс-тренер Баварии Юлиан Нагельсман не собирается возглавлять Тоттенхэм, несмотря на интерес со стороны клуба, пишет Bild.

35-летний специалист входит в шорт-лист "шпор" и в целом открыт к переговорам, однако планирует подождать до лета.

Сейчас Нагельсман планирует отдохнуть, а уже в межсезонье проанализировать имеющиеся варианты.

Напомним, что Бавария уволила Нагельсмана, чтобы заполучить Тухеля, а Тоттенхэм остался без тренера после того, как Конте публично раскритиковал клуб.

Также стоит отметить, что все еще не определено будущее Карло Анчелотти в мадридском Реале, хотя кандидатов на этот пост предостаточно.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: тоттенхэм Юлиан Нагельсман

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