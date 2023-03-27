iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Зидан может возглавить Реал в третий раз

Француз выдвинул три условия королевскому клубу.
Сегодня, 14:33
Зинедин Зидан / Getty Images
Зинедин Зидан / Getty Images

Бывший главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан может снова возглавить "сливочных", сообщает Foot Mercato.

Однако французский специалист выдвинул своему бывшему клубу три интересных условия, при которых он будет согласен вернуться.

Во-первых, Зидан хочет чтобы в тренерский штаб вошел Грегори Дюпон, поскольку работать с Антонио Пинтусом Зинедин не желает.

Во-вторых, клуб должен сохранить Эдена Азара. Похоже, Зидан верит, что бельгийский вингер, который пришел в клуб при Зидане, еще способен приносить пользу.

И в-третьих, француз хотел бы, чтобы Реал подписал его соотетечественника, хавбека Лиона Райана Черки.

Если "сливочные" согласятся, то Зинедин Зидан может вернуться в клуб по окончании текущего сезона.

Напомним, что нынешний тренер Реала Карло Анчелотти интересен Федерации футбола Бразилии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Зинедин Зидан Реал Мадрид

Статьи по теме

Федерация футбола Бразилии подтвердила свой интерес к Анчелотти Федерация футбола Бразилии подтвердила свой интерес к Анчелотти
Винисиус отказался от седьмого номера в Реале Винисиус отказался от седьмого номера в Реале
Во всем виноват Гвардиола: Озил назвал причину срыва трансфера в Барселону Во всем виноват Гвардиола: Озил назвал причину срыва трансфера в Барселону
Реал готов усилиться лидерами Наполи Реал готов усилиться лидерами Наполи
Помочь журналистам

Видео

Англия - Украина: видео голов и обзор матча отбора на ЧЕ-2024 26.03.2023
Англия - Украина: видео голов и обзор матча отбора на ЧЕ-2024 26.03.2023

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина и Костюк обновили личные рекорды, Швентек - первая ракетка
просмотров
Биатлон-2022/2023: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас вернул статус первой ракетки мира, Крутых - лучший из Украины
просмотров

Последние новости

Формула 117:32
Гран-при Австралии - исторически самый неудобный для Ред Булл
Евро-202416:39
Джеррард раскритиковал Мудрика за игру против Англии
Другие страны15:44
Все клубы МЛС готовы платить Месси часть зарплаты
Формула 115:14
Магнуссен: Сейчас бы подиум означал куда больше
НБА14:45
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: роскошный данк на 360 градусов от Барнса возглавил рейтинг
Европа14:33
Зидан может возглавить Реал в третий раз
Другие страны14:20
Короли и их королевы: Сборная Аргентины провела закрытую вечеринку в честь победы на ЧМ-2022
Формула 113:42
Тото Вольфф признался, когда покинет Мерседес
Бокс13:40
Паркер назвал идеального соперника для Фьюри после срыва боя с Усиком
Евро-202413:24
Нулевая атака, стабильный Трубин, возвращение Коноплянки: итоги поражения Украины от Англии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK