Зидан может возглавить Реал в третий раз

Бывший главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан может снова возглавить "сливочных", сообщает Foot Mercato.

Однако французский специалист выдвинул своему бывшему клубу три интересных условия, при которых он будет согласен вернуться.

Во-первых, Зидан хочет чтобы в тренерский штаб вошел Грегори Дюпон, поскольку работать с Антонио Пинтусом Зинедин не желает.

Во-вторых, клуб должен сохранить Эдена Азара. Похоже, Зидан верит, что бельгийский вингер, который пришел в клуб при Зидане, еще способен приносить пользу.

И в-третьих, француз хотел бы, чтобы Реал подписал его соотетечественника, хавбека Лиона Райана Черки.

Если "сливочные" согласятся, то Зинедин Зидан может вернуться в клуб по окончании текущего сезона.

Напомним, что нынешний тренер Реала Карло Анчелотти интересен Федерации футбола Бразилии.