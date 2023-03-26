Федерация футбола Бразилии подтвердила свой интерес к Анчелотти

Главный тренер мадридского Реала Карло Анчелотти считается главным кандидатом на аналогичную должность в сборной Бразилии.

Президент бразильской футбольной федерации Эднальдо Родригес в интервью Reuters подтвердил, что они изучают возможность пригласить итальянского специалиста.

"Анчелотти пользуется единодушным уважением среди игроков. Не только Роналдо Назарио или Винисиуса, но и всех те, кто играл за него", — сказал Родригес.

"Я действительно восхищаюсь им за его честность в том, как он работает, и за то, насколько его работа постоянна. Он не нуждается в представлении. Он действительно лучший тренер и мы надеемся, что он может добиться еще большего".

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"Анчелотти любимец не только игроков, но и болельщиков. Куда бы я ни пошел в Бразилии, на каждом стадионе, болельщики всегда спрашивают меня о нем. Они говорят о нем очень нежно, признавая образцовую работу, которую он проделал в своей карьере".

"Давайте верить в Бога, дождемся подходящего момента и посмотрим, сможем ли мы это сделать, пока ищем нового тренера сборной Бразилии".

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Несмотря на высокую оценку итальянца, Родригес отметил, что Бразилия должна соблюдать надлежащую правовую процедуру, поскольку контракт Анчелотти с Реалом действует до лета 2024 года.

Он сказал, что бразильская футбольная ассоциация до сих пор не вступала в переговоры о контракте с Анчелотти или любым другим тренером. Ожидается, что такие переговоры начнутся в середине апреля.