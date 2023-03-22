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Эдерсон высказался о возможной работе Анчелотти в сборной Бразилии

Голкипер ждет с нетерпением нового наставника.
Сегодня, 10:19
Эдерсон / Getty Images
Эдерсон / Getty Images

Голкипер Манчестер Сити Эдерсон высказался о шансах на назначение действующего наставника Реала Карло Анчелотти на пост тренера сборной Бразилии.

"Я обсуждал его с Каземиро, Винисиусом, Милитао. Они сказали мне, что он исключительный, его все любят, он очень успешен. В ближайшем будущем увидим, придет он или нет.

Конечно, есть высокая вероятность, что он придет, так что мы будем стремиться к тому, чтобы это поскорее случилось.

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Мы с Гвардиолой шутили и обсуждали его приглашение в сборную Бразилии, но Пеп сказал, что шансов на это нет. Он недавно продлил контракт на два сезона и сказал, что никаких шансов нет", – сказал Эдерсон в интервью UOL.

Напомним, действующий контракт Анчелотти с Реалом рассчитан до лета 2023 года.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Карло Анчелотти сборная Бразилии Эдерсон

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