Реал определился с потенциальным преемником Анчелотти

Экс-наставник Челси Томас Тухель может стать тренером Реала в случае ухода Карло Анчелотти. Об этом сообщает издание Bild.

Немецкий специалист находится в шорт-листе Мадрида на случай, если Анчелотти покинет клуб по окончании сезона. Данный перерыв в работе Тухель использует, чтобы выучить испанский. Немец внимательно следит за ситуацией в Реале.

После ухода из Челси специалист выбрал несколько клубов, в которых готов работать. В его список вошли Барселона, Бавария, Реал, Атлетико и Ювентус.

Напомним, Тухель был уволен из Челси в сентябре 2022 года ввиду неудовлетворительных результатов с клубом.

Ранее сообщалось, что Тухель может вернуться в ПСЖ.