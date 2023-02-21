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Тухель может вернуться в ПСЖ

Однако немец требует определенных гарантий.
Сегодня, 09:52
Томас Тухель / Getty Images
Томас Тухель / Getty Images

Руководство парижского гранда продолжает рассматривать варианты с новым тренером, если Кристоф Гальтье не сумеет исправить сложившуюся ситуацию. Серия поражений привела к тому, что ПСЖ вновь задумался о возвращении Томаса Тухеля, пишет Evening Standard.

Карьера Кристофа Гальтье в Париже находится под угрозой, ранее уже появлялас информация, что ПСЖ ведет переговоры с Жозе Моуриньо, а теперь рассматривается вариант и с Томасом Тухелем.

Напомним, что немецкий специалист ранее уже тренировал ПСЖ, где провел два сезона, однако рассорился с руководство и был уволен.

Потому теперь немец требует от парижан определенных гарантий. Во-первых, он будет работать с Луишем Кампушем, а не с Леонардо, с которым у него и был конфликт.

А во-вторых, Томас требует гарантий, что клуб будет защищать его от влияния игроков и позволит ему сосредоточиться исключительно на тренерской работе.

Напомним, что ПСЖ проиграл Баварии в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов, а от матча-ответа, возможно, зависит судьба Гальтье в клубе.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Томас Тухель

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