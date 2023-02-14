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ПСЖ - Бавария: обзор матча и результат игры

Мюнхенский клуб добыл комфортную победу над французской командой.
Вчера, 23:57
Бавария оказалась сильнее ПСЖ / Getty Images
Бавария оказалась сильнее ПСЖ / Getty Images

Во вторник, 14 февраля, вернулся главный еврокубковый турнир – Лига чемпионов. В рамках 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ на своем поле принимал Баварию.

Первый тайм можно описать несколькими словами: Бавария владела мячом, пыталась создать голевые моменты, а ПСЖ действовал на контратаках.

За всю первую половину первого тайма было нанесено лишь два удара в створ, что было сделано игроками Баварии. Мюнхенцы старались действовать через фланги, а особенно активным был Коман, который раскачивал Хакими и его партнеров на бровке.

Павар, Киммих, Канселу действовали больше с позиции подач, ища Шупо-Мотинга в штрафном. У форварда был полумомент, но не сумел точно пробить головой.

Свой первый удар ПСЖ организовал лишь в компенсированное время к первому тайму – Месси пробил в стенку со штрафного. В основном же парижане старались действовать с позиции сольных проходов, но это не удавалось сделать.

Второй тайм начался довольно резко со стороны ПСЖ. Мендеш, Перейра, Эмери старались через фланги ускорить игру команды. Такая тактика помогла приблизиться к воротам Зоммера, пускай сразу дивидендов не принесло.

Следующая атака Баварии сразу оказалась голевой. Дэвис, который вышел на замену после первого тайма, навесил в штрафную, де Коман слету нанес голевой удар.

Средина второго тайма прошла под давлением мюнхенской команды. Наибольшее количество моментов имел Шупо-Мотинг, но на его удары реагировал Доннарумма, который забирал мячи или переводил в штангу. Свой момент также имел Павар, который головой пробил после углового, но и тут Джанлуиджи сыграл отлично.

Киллиан Мбаппе вышел на замену во втором тайме, но уже имел момент. Француз вышел один на один из Зоммером, но не сумел сразу переиграть его. Неймар, будучи на добивании, пробил, но швейцарец справился, а затем Килиан добил мяч в ворота, но с офсайда.

Концовка встречи прошла в огненном стиле. Сначала Мбаппе забил второй раз после паса Мендеша, но и тут был офсайд. Уже через пару минут свой момент получил Месси, но его удар со штрафного был заблокирован Паваром.

В компенсированное время был удален Павар, получив вторую желтую карточку. Несмотря на старание ПСЖ, Бавария добыла комфортную победу.

Отметим, что ответный поединок команд пройдет восьмого марта в Германии.

Статистика матча ПСЖ - Бавария 1/8 финала Лиги чемпионов

ПСЖ - Бавария 0:1
Гол: Коман, 53

Владение мячом: 45% - 55% 
Удары по воротам: 9-15
Удары в створ: 4-6
Офсайды: 5-3
Угловые: 4-5

ПСЖ: Доннарумма – Хакими (Кимпембе, 46), Рамос, Маркиньос, Мендеш – Заир-Эмери (Фабиан Руис, 57), Данилу (Витиньо, 75), Верратти, Солер (Мбаппе, 57) – Месси, Неймар.

Бавария: Зоммер – Павар, Упамекано, де Лигт, Канселу (Дэвис, 46)– Киммих, Горецка – Сане (Санишич, 90), Мусиала (Гравенберх, 87), Коман (Гнабри, 76)– Шупо-Мотинг (Мюллер, 76).

Предупреждения: Неймар, Кимпембе - Павар.

Удален: Павар (вторая желтая карточка, 92)

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария ПСЖ

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