iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Моуриньо может стать главным тренером ПСЖ

Если Гальтье не сможет спасти ситуацию.
Сегодня, 20:43
Жозе Моуриньо / Getty Images
Жозе Моуриньо / Getty Images

Жозе Моуриньо может стать следующим тренером ПСЖ после увольнения Кристофа Гальтье, пишет Foot Mercato.

Советник ПСЖ по футбольным вопросам Луиш Кампуш контактировал с португальским специалистом по поводу возможного сотрудничества.

Напомним, что у Кристофа Гальтье большие проблемы после поражения от Баварии. Если тренер срочно не исправит ситуацию, он может лишиться поста.

Кампуш - большой поклонник Моуриньо, и каждый раз, когда ПСЖ менял тренера, он пытался пригласить в клуб португальца, однако руководство предпочитало другой вариант.

Сейчас Жозе намерен доработать до конца свое соглашение с Ромой, которое истекает в 2024 году. Однако у Аль-Хелаифи и владельца "джаллоросси" Дэна Фридкина дружеские отношения, и при желании стороны найдут компромисс.

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Жозе Моуриньо ПСЖ

Статьи по теме

Возвращения не будет? Отец Месси высказался о перспективах перехода сына в Барселону Возвращения не будет? Отец Месси высказался о перспективах перехода сына в Барселону
Руководство ПСЖ определилось с судьбой главного тренера клуба Руководство ПСЖ определилось с судьбой главного тренера клуба
ПСЖ - Лилль: онлайн-трансляция матча 19.02.2023 Лиги 1 ПСЖ - Лилль: онлайн-трансляция матча 19.02.2023 Лиги 1
ПСЖ может отпустить Неймара бесплатно ПСЖ может отпустить Неймара бесплатно
Помочь журналистам

Видео

Голевая заруба и боевая ничья: Видео голов и обзор матча Барселона - Манчестер Юнайтед
Голевая заруба и боевая ничья: Видео голов и обзор матча Барселона - Манчестер Юнайтед

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Ястремская обошла Цуренко, Калинина потеряла пару позиций
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина рискует оказаться с четырьмя командами в еврокубках
просмотров
Биатлон-2022/2023: чемпионат мира в Германии в самом разгаре
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Бокс21:24
"Даже не хочу упоминать его имя": Промоутер Фьюри резко высказался о возможности боя с Джошуа
Европа21:00
Цыганков впервые появится в стартовом составе Жироны
Европа20:43
Моуриньо может стать главным тренером ПСЖ
Бокс20:32
Промоутер назвал следующего соперника для победителя боя Хэйни - Ломаченко
Бокс19:53
"Между нами нет вражды": Промоутер Фьюри рассказал, как проходят переговоры с командой Усика
Другие страны19:21
Дубль ассистов от Роналду помог Ан-Насру подняться на первую строчку
Биатлон19:10
Украина определилась с составами на мужскую и женскую эстафеты на чемпионате мира по биатлону
Европа19:03
Матч Барселона - Манчестер Юнайтед стал самым посещаемым в истории ЛЕ
Украина18:35
Динамо Киев: расписание и результаты матчей
Украина18:22
Динамо одержало победу над Лиепаей в контрольном матче
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK