Моуриньо может стать главным тренером ПСЖ

Жозе Моуриньо может стать следующим тренером ПСЖ после увольнения Кристофа Гальтье, пишет Foot Mercato.

Советник ПСЖ по футбольным вопросам Луиш Кампуш контактировал с португальским специалистом по поводу возможного сотрудничества.

Напомним, что у Кристофа Гальтье большие проблемы после поражения от Баварии. Если тренер срочно не исправит ситуацию, он может лишиться поста.

Кампуш - большой поклонник Моуриньо, и каждый раз, когда ПСЖ менял тренера, он пытался пригласить в клуб португальца, однако руководство предпочитало другой вариант.

Сейчас Жозе намерен доработать до конца свое соглашение с Ромой, которое истекает в 2024 году. Однако у Аль-Хелаифи и владельца "джаллоросси" Дэна Фридкина дружеские отношения, и при желании стороны найдут компромисс.