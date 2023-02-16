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Руководство ПСЖ определилось с судьбой главного тренера клуба

Гальтье дали шанс на исправление.
Сегодня, 19:28
Кристоф Гальтье / Getty Images
Кристоф Гальтье / Getty Images

Руководство ПСЖ определилось с судьбой главного тренера клуба Кристофа Гальтье. Об этом сообщает издание RMC Sport.

Несмотря на три поражения подряд, руководство клуба пока не думает о том, чтобы расстаться с 56-летним французом. Увольнение не состоится как минимум до 8 марта, в день, когда назначена ответная игра с Баварией в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Отметим, эмир Катара Тамим ибн Хамад Аль Тани хочет, чтобы команду возглавил Зинедин Зидан. Также в руководстве есть люди, которые выступают за возвращение Томаса Тухеля.

Напомним, немецкий специалист покинул команду с результатом 95 побед, 13 ничьих и 19 поражений в 127 матчах, с лучшим процентом побед в истории Лиги 1 (75,6 %) и самым высоким средним количеством очков за игру (2,37).

Ранее сообщалось, что ПСЖ может отпустить Неймара бесплатно.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Кристоф Гальтье

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