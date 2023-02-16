ПСЖ может отпустить Неймара бесплатно

Игроку более не рады в Париже.

ПСЖ готовиться к тому, чтоы отпустить летом Неймара бесплатно, пишет Le Parisien, ссылаясь на источники в клубе.

Парижане хотят избавиться от бразильца, но учитывая его ценник и зарплату, продать его будет непросто. Сейчас рассматривается вариант, отпустить бразильца бесплатно.

Дело в том, что руководство не желает видеть в клубе игрока, с такой репутацией, как у Неймара. К тому же в Париже не хотят платить бразильцу по 37 млн евро в год до 2027-го.

Напомним, что после поражения от Баварии, Неймар на следующий день уехал на покерный турнир, чем разозлил многих фанатов ПСЖ.

Также сообщается, что Аль-Хелайфи уже провел переговоры по возможному трансферу бразильца с Тоддом Боули. Учитывая, трансферную кампанию Челси, никто не будет удивлен переездом Неймара на Стэмфорд Бридж.