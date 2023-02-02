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Челси нарушит правила ФФП, если не попадет в Лигу чемпионов

Клубу грозят серьезные проблемы.
Сегодня, 14:52
ФК Челси / Getty Images
ФК Челси / Getty Images

Челси может быть наказан за нарушение ФФП. Об этом сообщает издание The Times.

В случае непопадания в Лигу чемпионов по итогам нынешнего сезона АПЛ лондонский клуб рискует нарушить правила финансового фэйр-плей. УЕФА активно следит за ситуацией вокруг Челси.

Решить данную проблему также может продажа воспитанников "синих". Трансферы игроков, пришедших из академии будут считаться чистой прибылью.

Напомним, в новые владельцы Челси уже потратили более 600 млн евро. После 20 туров АПЛ клуб занимает лишь 10 место, набрав 29 очков.

Ранее сообщалось, что руководство Челси не будет увольнять Поттера, если клуб не попадет в Лигу чемпионов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси

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