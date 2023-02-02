Руководство Челси не будет увольнять Поттера, если клуб не попадет в Лигу чемпионов

В стане Челси определились с судьбой главного тренера Грэма Поттера в случае, если клуб неудачно завершит сезон. Об этом сообщает издание The Guardian.

Руководство лондонцев не ждет от английского специалиста быстрого успеха команды, поэтому Поттеру дадут время на строительство сильной и сыгранной команды, которая бы могла бороться за трофеи в будущем.

Помимо этого, боссы клуба готовы к тому, что команда не попадет в Лигу чемпионов по итогам текущего сезона. Они дадут 47-летнему специалисту возможность провести полноценную предсезонную подготовку летом 2023 года.

Напомним, после 20 туров лондонский клуб занимает десятое место, набрав 29 баллов.

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