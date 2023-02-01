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ПСЖ и Зиеш в ярости из-за сорванного трансфера

Футболист пока не покидал Париж.
Сегодня, 21:01
Хаким Зиеш / Getty Images
Хаким Зиеш / Getty Images

Хаким Зиеш в ярости из-за того, что сорвался его трансфер в ПСЖ, похоже, что в Челси назревает конфликт, сообщает Sky Sports.

Хаким и его агент прилетели в Лондон еще в обед, и казалось, что нет никаких причин для волнений. Однако чем ближе к трансферу, тем больше переживал футболист, и в конце концов сделка сорвалась.

Зиеш начал лично писать смс-ки Боули, буквально умоляя того поторопиться с документами. Более того, марокканец был готов заплатить за переход из сосбтвенного кармана.

Сейчас футболист сильно обижен на Челси и пока еще остается в Париже. Кроме того, по информации издания, зло на Челси затаили и в ПСЖ, в клубе более не намерены когда-либо сотрудничать с лондонцами.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси ПСЖ Хаким Зиеш

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