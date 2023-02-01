iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Протест ПСЖ по аренде Зиеша был отклонен - игрок остается в Челси

Парижане могут лишь "поблагодарить" своих лондонских коллег за ошибки, из-за которых сделка не была зарегистрирована.
Сегодня, 14:13
Хаким Зиеш / Getty Images
Хаким Зиеш / Getty Images

В последние минуты трансферного окна ПСЖ и Челси оформляли аренду вингера Хакима Зиеша.

К сожалению для всех сторон, сделка так и не была зарегистрирована. Проблема в том, что "синие" трижды отправляли в Париж не те документы.

Французский клуб просто так не сдался и подал протест, надеясь, что трансфер все же будет одобрен.

Однако, как сообщает журналист Бен Джейкобс, Профессиональная футбольная лига Франции отклонила данный протест, а потому  Зиеш остается в Челси.

Обиднее всего должно быть как раз-таки марокканцу, который все это время находился в Париже в ожидании регистрации трансфера.

Напомним, что Челси все же приобрел у Бенфики Энцо Фернандеса за колоссальную сумму.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси ПСЖ Хаким Зиеш

Статьи по теме

Сага окончена: Энцо Фернандес перешел в Челси Сага окончена: Энцо Фернандес перешел в Челси
Челси и ПСЖ не смогли оформить аренду Зиеша Челси и ПСЖ не смогли оформить аренду Зиеша
Фил Невилл: Кривцов точно знает, как играть и как тренироваться Фил Невилл: Кривцов точно знает, как играть и как тренироваться
Известный художник разрисовал болид Альфа Ромео, который будет продан для благотворительности Известный художник разрисовал болид Альфа Ромео, который будет продан для благотворительности
Помочь журналистам

Видео

Интер - Аталанта 1:0 Видео гола и лучших моментов матча Кубка Италии
Интер - Аталанта 1:0 Видео гола и лучших моментов матча Кубка Италии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Соболенко поднялась на второе место, Калинина обновила свой личный рекорд
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон-2022/2023: расписание и результаты гонок
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович вернулся на вершину, Крутых установил собственный рекорд
просмотров

Последние новости

Европа15:11
Фил Невилл: Кривцов точно знает, как играть и как тренироваться
Формула 115:07
Известный художник разрисовал болид Альфа Ромео, который будет продан для благотворительности
Футбол14:40
Эвертон ведет переговоры о подписании игрока сборной Ганы
Киберспорт14:40
Dota 2: Расписание турниров на 2023 год
НБА14:38
Новичок Лейкерс взял игровой номер в честь Коби Брайанта и его дочери
Европа14:13
Протест ПСЖ по аренде Зиеша был отклонен - игрок остается в Челси
Бокс14:10
Брат Уайта жестко раскритиковал Усика за троллинг Фьюри
Футбол14:03
Забарный: Благодарю руководство Динамо за шанс проявить себя в одном из лучших чемпионатов мира
Европа13:45
"Никаких придурков!": гендиректор Манчестер Юнайтед ввел новую трансферную политику клуба
НБА13:40
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: Данк Брайанта с паса ЛеБрона возглавил рейтинг
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK