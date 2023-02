Протест ПСЖ по аренде Зиеша был отклонен - игрок остается в Челси

В последние минуты трансферного окна ПСЖ и Челси оформляли аренду вингера Хакима Зиеша.

К сожалению для всех сторон, сделка так и не была зарегистрирована. Проблема в том, что "синие" трижды отправляли в Париж не те документы.

Французский клуб просто так не сдался и подал протест, надеясь, что трансфер все же будет одобрен.

Однако, как сообщает журналист Бен Джейкобс, Профессиональная футбольная лига Франции отклонила данный протест, а потому Зиеш остается в Челси.

