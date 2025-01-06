Расписание и результаты Passion UA
ISPORT представляет статистику и результаты поединков Passion UA у Dota 2.
Украинская киберспортивная организация созданная Александром Зинченко Passion UA показывает неплохие результаты на просцене Dota 2.
Будем следить за успехами молодых украинских киберспортсменов в 2025 году.
Результаты Passion UA в 2025 году
DreamLeague Season 25: Western Europe Closed Qualifier
Расписание будет доступно позднее
Состав Passion UA
- Владислав Crystallize Кристанек (кэри)
- Николай niche Землянский (мид)
- Богдан BBODDY Батюк (оффлэйн)
- Владислав FerNans Кочетков (поддержка)
- Константин kreker Доломан (поддержка)
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