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Челси и ПСЖ не смогли оформить аренду Зиеша

Лондонский клуб по ошибке отправлял не те документы.
Сегодня, 01:38
Хаким Зиеш / Getty Images
Хаким Зиеш / Getty Images

В последний день трансферного окна ПСЖ обратился к Челси с просьбой об аренде Хакима Зиеша до конца нынешнего сезона.

Марокканский вингер должен был заменить Пабло Сарабию, который ранее был продан в Вулверхэмптон.

Однако что-то пошло не так. Как сообщает Фабрицио Романо, клубы подписали контракты, но они не успели вовремя отправить их на регистрацию, а потому эта сделка не подтверждена. Сообщается, что в данный момент стороны пытаются найти решение данной проблемы.

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При этом появилась информация, что вина полностью лежит на Челси, так как именно англичане трижды отправляли не те документы. Сам Зиеш в ожидании трансфера до сих пор находится в Париже.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси ПСЖ Хаким Зиеш

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