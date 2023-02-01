Челси и ПСЖ не смогли оформить аренду Зиеша

В последний день трансферного окна ПСЖ обратился к Челси с просьбой об аренде Хакима Зиеша до конца нынешнего сезона.

Марокканский вингер должен был заменить Пабло Сарабию, который ранее был продан в Вулверхэмптон.

Однако что-то пошло не так. Как сообщает Фабрицио Романо, клубы подписали контракты, но они не успели вовремя отправить их на регистрацию, а потому эта сделка не подтверждена. Сообщается, что в данный момент стороны пытаются найти решение данной проблемы.

Читай также: "Мудрик + ?": Челси сможет заявить на Лигу чемпионов только трех новичков

При этом появилась информация, что вина полностью лежит на Челси, так как именно англичане трижды отправляли не те документы. Сам Зиеш в ожидании трансфера до сих пор находится в Париже.