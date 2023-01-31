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"Мудрик + ?": Челси сможет заявить на Лигу чемпионов только трех новичков

"Синие" должны будут определиться, кого оставить вне заявки на плей-офф главного еврокубка Старого Света.
Вчера, 23:12
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

Лондонский Челси стал главным хедлайнером зимнего трансферного окна.

Команда Грэма Поттера приобрела 7 футболистов на сумму более 200 миллионов евро. И это после не менее сумасшедшего лета, когда "синие" отдали 282 миллиона за 8 новичков.

Однако Поттер не сможет рассчитывать на всех футболистов в Лиге чемпионов. Согласно с правилами УЕФА, Челси сможет заявить на плей-офф лишь троих из всего списка зимних новичков.

А это значит, что четыре игрока (Михаил Мудрик, Жоау Феликс, Бенуа Бадьяшиль, Нони Мадуэке, Андрей Сантос, Давид Фофана) останутся за бортом заявки на Лигу чемпионов. Мало Гюсто, седьмое подписание, остаток сезона проведет в Лионе.

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На стадии 1/8 финала Челси сыграет с дортмундской Боруссией. Первый матч противостояния состоится 15 февраля.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Михаил Мудрик

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