ПСЖ не может согласовать с Челси сделку по Зиешу

Клубы не сходятся в условиях трансфера.

Челси и ПСЖ продолжают обсуждать переход вингера Хакима Зиеша. Об этом сообщает издание L’Equipe.

Клубы ведут переговоры о переходе марокканца на правах аренды с правом выкупа. Сделка еще не была оформлена из-за высоких финансовых требований Челси.

Сам марокканец уже прошел медосмотр для парижского клуба и обратился к руководству лондонцев с просьбой отпустить его.

В текущем сезоне на счету хавбека всего 1 ассист в 10 матчах АПЛ.

Ранее сообщалось, что Шкриньяр не перейдет в ПСЖ зимой, Интер не отпустил игрока.