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Шкриньяр не перейдет в ПСЖ зимой, Интер не отпустил игрока

Футболист переедет в Париж уже летом.
Сегодня, 14:56
Милан Шкриньяр / Getty Images
Милан Шкриньяр / Getty Images

Словацкий центральный защитник Милан Шкриньяр зимой не сменит свой нынешний клуб на французский ПСЖ.

Футболист договорился с парижанами о контракте, который вступит в силу летом, но клуб вел переговоры с Интером, чтобы те отпустили игрока уже зимой.

Тем не менее, как сообщает Фабрицио Романо, руководители клубов не были даже близки к тому, чтобы прийти к согласию в этом вопросе. Интер хотел получить за игрока 20 млн евро, ПСЖ давал максимум 10 млн.

Таким образом, Шкриньяр останется в Интере до конца нынешнего сезона.

Без трансферов, похоже, ПСЖ в январе не останутся, ведь клуб может подписать игрока Челси и увеличить вариативность атакующей линии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Интер Милан

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