Тоттенхэм разорвал контракт с Конте

Лондонский Тоттенхэм распрощался со своим главным тренером Антонио Конте.

Как сообщает пресс-служба "шпор", контракт с итальянцем был разорван по взаимному согласию.

Пока клуб будет возглавлять Кристиан Стеллини, который уже руководил командой, пока Конте делали операцию, однако в пресс-релизе не сказано, что Стеллини будет оставаться тренером до конца сезона.

Ранее сообщалось, что руководство лондонцев может назначить Юлиана Нагельсманна.

Тоттенхэм находится на 4 месте в АПЛ, имея 49 очков, но у конкурентов за место в ЛЧ в лице Ньюкасла и Ливерпуля меньше сыгранных матчей.