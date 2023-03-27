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Тоттенхэм разорвал контракт с Конте

Стороны разошлись по взаимному согласию.
Сегодня, 00:42
Антонио Конте / Getty Images
Антонио Конте / Getty Images

Лондонский Тоттенхэм распрощался со своим главным тренером Антонио Конте.

Как сообщает пресс-служба "шпор", контракт с итальянцем был разорван по взаимному согласию.

Пока клуб будет возглавлять Кристиан Стеллини, который уже руководил командой, пока Конте делали операцию, однако в пресс-релизе не сказано, что Стеллини будет оставаться тренером до конца сезона.

Ранее сообщалось, что руководство лондонцев может назначить Юлиана Нагельсманна.

Тоттенхэм находится на 4 месте в АПЛ, имея 49 очков, но у конкурентов за место в ЛЧ в лице Ньюкасла и Ливерпуля меньше сыгранных матчей.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: тоттенхэм Антонио Конте

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