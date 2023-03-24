iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Не будет долго скучать: Нагельсманн может возглавить Тоттенхэм

Руководство "шпор" готово воспользоваться увольнением немца.
Сегодня, 12:55
Юлиан Нагельсманн / Getty Images
Юлиан Нагельсманн / Getty Images

В списке кандидатов на замену Антонио Конте появилось новое имя.

Как сообщает издание Football London, руководство Тоттенхэма готово обратиться к услугам Юлиана Нагельсманна, которого увольняют из Баварии.

Источник не уточняет связывался ли уже Дэниэл Леви с немецким специалистом и возглавит ли он клуб сразу в случае успешного завершения переговоров или летом.

Ранее фаворитом на смену итальянского наставника был Томас Тухель, но именно этот немец заменит Нагельсманна во главе мюнхенского гранда.

Напомним, что после последнего матча Тоттенхэма Антонио Конте жестко проехался по руководству и игрокам "шпор".

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: тоттенхэм Юлиан Нагельсманн

Статьи по теме

Экс-тренер Баварии: Нас очень удивила новость об отставке Нагельсманна Экс-тренер Баварии: Нас очень удивила новость об отставке Нагельсманна
Тухель заменит Нагельсманна на посту тренера Баварии Тухель заменит Нагельсманна на посту тренера Баварии
Бавария уволила Нагельсманна - источники Бавария уволила Нагельсманна - источники
Конте считает слабую ментальность игроков Тоттенхэма причиной неудач клуба Конте считает слабую ментальность игроков Тоттенхэма причиной неудач клуба
Помочь журналистам

Видео

Украина - Брентфорд Б 2:0 Видео голов и лучших моментов матча
Украина - Брентфорд Б 2:0 Видео голов и лучших моментов матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина и Костюк обновили личные рекорды, Швентек - первая ракетка
просмотров
Биатлон-2022/2023: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина отдалилась от 13-го места
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Европа15:31
Экс-тренер Баварии: Нас очень удивила новость об отставке Нагельсманна
Европа15:08
Карликовые страны, ненька и любимчики: вспомни сборные, которым забивал Роналду
Европа15:05
Реал нашел замену Лунину
Евро-202414:52
Квалификация к Евро-2024: матч Франция – Нидерланды, Бельгия против Ибрагимовича
Бокс14:42
Стало известно условие, при котором Усик может не провести бой с Дюбуа
Теннис14:30
Костюк: Украинские теннисистки хотели провести встречу с боссами WTA, но не получили ответа
Евро-202414:25
Франция - Нидерланды: прогноз на матч квалификации чемпионата Европы 24.03.2023
НБА14:05
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: победный трехочковой Айзека возглавил рейтинг
Европа13:52
"Нужно сделать правильный шаг": Агуэро оценил шансы возвращения Месси в Барселону
Европа13:48
Тренер Брентфорда Б: Сборная Украины - самый сильный соперник, с которым мы играли
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK