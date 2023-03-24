Не будет долго скучать: Нагельсманн может возглавить Тоттенхэм

В списке кандидатов на замену Антонио Конте появилось новое имя.

Как сообщает издание Football London, руководство Тоттенхэма готово обратиться к услугам Юлиана Нагельсманна, которого увольняют из Баварии.

Источник не уточняет связывался ли уже Дэниэл Леви с немецким специалистом и возглавит ли он клуб сразу в случае успешного завершения переговоров или летом.

Ранее фаворитом на смену итальянского наставника был Томас Тухель, но именно этот немец заменит Нагельсманна во главе мюнхенского гранда.

Напомним, что после последнего матча Тоттенхэма Антонио Конте жестко проехался по руководству и игрокам "шпор".