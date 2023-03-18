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Конте жестко раскритиковал игроков и владельца Тоттенхэма

Кажется, итальянский специалист готовится покинуть клуб.
Вчера, 22:30
Антонио Конте / Getty Images
Антонио Конте / Getty Images

Главный тренер Тоттенхэма Антонио Конте жестко прошелся по клубу и его владельцам после упущенной победы в матче с Саутгемптоном.

По мнению итальянского журналиста, в клубе нездоровая атмосфера, где никто не хочет ни за что бороться и их полностью устраивает любой исход.

"Клуб несет ответственность за трансферный рынок, ответственность также несет тренер. Но игроки, что же игроки? Я вижу только 11 человек, которые играют сами за себя. Сейчас впереди в АПЛ 10 игр, и кто-то думает, что с таким настроем мы сможем бороться, за что же — седьмое, восьмое место? Что это!? Я не привык бороться за это.

Здесь к этому привыкли. Они не играют во что-то важное. Они не хотят играть под давлением, они не хотят играть в состоянии стресса. Здесь хотят, чтобы все было легко. На протяжении 20 лет в команде один и тот же владелец, но они никогда ничего не выигрывали. Почему? Каждый сезон проходит одинаково независимо от того, кто тренер.

Если они хотят продолжать в том же духе, они могут сменить много менеджеров, но ситуация не поменяется. Поверьте мне", — приводит слова Конте Football Italia.

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Конте жестко раскритиковал игроков и владельца Тоттенхэма
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