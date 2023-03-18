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АПЛ: Тоттенхэм упустил победу с Саутгемптоном, Борнмут уступил Астон Вилле

Представляем вашему вниманию результаты четырех матчей чемпионата Англии.
Сегодня, 19:30
Харри Кейн / Getty Images
Харри Кейн / Getty Images

В субботу, 18 марта, продолжилась программа 28-го тура Английской Премьер-лиги еще четырьмя поединками.

Астон Вилла принимала на Вилла Парк одного из аутсайдеров чемпионата Борнмут. Подопечные Унаи Эмери открыли счет уже на 7-й минуте матча, а после доминировали весь первый тайм.

В целом, во втором тайме у Борнмута игра совершенно не складывалась, хотя был шанс забить со штрафного. А Астон Вилла уверенно контролировала игру и довела ее до логичного завершения, в концовке окончательно разгромив соперника.

Астон Вилла - Борнмут 2:0
Голы: Дуглас Луис, 7, Рэмзи, 80, Буэндия, 89

Астон Вилла: Мартинес - Кэш, Мингз, Конса, Морено - Макгинн (Чемберс, 90+3), Буэндиа (Дюран, 90+3), Дуглас Луис, Рэмзи, Бэйли (Траоре, 65) - Уоткинс.

Борнмут: Нето - Смит (Брукс, 79), Стивенс, Сенеси, Келли - Лерма, Ротуэлл (Траоре, 59), Биллинг (Мур, 90+1) - Уаттара (Винья, 90+1), Соланке, Энтони (Семеньо, 59).

Предупреждения: Биллинг (14), Макгинн (36), Лерма (58), Сенеси (66), Стивенс (79).

В Лондоне Брентфорд и Лестер так и сумели определить сильнейшего. Даже оставшись в меньшинстве подопечные Томаса Франка не упустили хотя бы одно очко.

В течение первого тайма команды обменивались острыми моментами, но счет открыл Брентфорд, благодаря рикошету после удара Маттиаса Йенсена.

Второй тайм начался с великолепного гола Харви Барнса, который красиво перебросил вратаря и сравнял счет. В самой концовке матча Брентфорд остался в меньшинстве, но "лисы" не смогли воспользоваться преимуществом.

Брентфорд - Лестер 1:1
Голы: Йенсен, 32 - Барнс, 52

Брентфорд: Райя - Хики, Ми, Пиннок, Генри - Нергор, Йенсен (Баптист, 75), Дамсгор (Дасилва, 61) - Висса (Шаде, 61), Мбемо (Янссон, 90), Тоуни.

Лестер: Иверсен - Рикарду Перейра, Амарти, Суттар, Кастань - Ндиди (Сумаре, 75), Мэддисон (Ихеаначо, 90), Барнс, Дьюзбери-Холл, Тете (Прат, 66) - Дака (Варди, 66).

Предупреждения: Мэддисон (22), Нергор (40), Сумаре (84), Баптист (89).

Удаление: Баптист (90).

"Волки" принимали на Молинью Лидс, и этот матч окончился настоящей катастрофой для хозяев. Уже на 6-й минуте Лидс повел в счете, Вулверхэмптон давил изо всех сил, но на перерыв ушел, проигрывая.

Казалось бы, во втором тайме команда Лопетеги должна прибавить, но вместо этого снова пропустила. Лишь после третьего пропущенного "волки" сумели распечатать ворота Мелье, еще и дважды!

Однако на 82-й минуте Вулверхэмптон остался в меньшинстве, а на 90+7 Родриго похоронил любые надежды спасти этот матч. Еще и Нуньеш умудрился получить красную, сидя на лавке запасных.

Вулверхэмптон - Лидс 2:4
Голы: Джонни, 65, Кунья, 73 - Харрисон, 6, Эйлинг, 49, Кристенсен, 62, Родриго, 90+7

Вулверхэмптон: Жозе Са - Семеду (Матеус Кунья, 57), Доусон (Коллинз, 46), Килмен - Кастро, Лемина, Рубен Невеш (Моутинью, 76), Гомес - Поденсе (Траоре, 57), Нету (Сарабия, 46), Хименес.

Лидс: Мелье - Эйлинг, Вебер, Кох, Фирпо (Стрейк, 81) - Рока, Харрисон, Маккенни, Ааронсон (Саммервилл, 81) - Бэмфорд (Родриго, 67), Ньонто (Кристенсен, 61).

Предупреждения: Эйлинг (24), Доусон (37), Фирпо (45), Маккенни (45), Семеду (53), Рока (75), Гомес (87), Мелье (90).

Удаления: Кастро (84), Матеуш Нунеш (90).

Тоттенхэм совершенно неожиданно потерял очки в матче с Саутгемптоном на Сент-Мэри. В самом начале матча обе команды потеряли по игроку из-за повреждений, выбили Ришарлисон и Белла-Котчап.

Тоттенхэм открыл счет лишь на 45+1, но Саутгемптон сравнял сразу же после перерыва. Естественно, "шпоры" усилили давление на аутсайдера и были вознаграждены голом Харри Кейна, а затем Перишич, казалось бы, установил окончательный счет.

Однако было слишком рано списывать "святых" со счетов. Тео Уолкотт уменьшил отставание, на 90+3 ВАР назначает пенальти в ворота Тоттенхэма, и Уорд-Прауз устанавливает окончательный счет.

Саутгемптон - Тоттенхэм 3:3
Голы: Адамс, 46, Уолкотт, 77, Уорд-Прауз, 90+3 - Порро, 45+1, Кейн, 65, Перишич, 74

Саутгемптон: Базуну - Уокер-Питерс, Беднарек (Мэйтленд-Найлз, 34), Белла-Кочап (Салису, 8), Перро - Армстронг (Алькарас, 70), Эльюнусси (Сулемана, 70), Уорд-Проуз, Лавиа, Уолкотт - Адамс (Мара, 70).

Тоттенхэм: Форстер - Порро (Эмерсон, 86), Дайер, Лангле, Ромеро - Дэвис (Перишич, 37), Хейбьерг, Скипп -  Сон Хын Мин, Кейн, Ришарлисон (Кулусевски, 5; Сарр, 86).

Предупреждения: Скипп (85), Сулемана (87).


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