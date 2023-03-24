Бавария объявила об отставке Нагельсманна и назначении Тухеля

Мюнхенская Бавария на своем официальном сайте объявила о том, что Юлиан Нагельсманн покинул пост главного тренера.

Его место, как и было объявлено ранее инсайдерами, занял Томас Тухель, подписавший контракт до лета 2025 года.

FC Bayern and head coach Julian Nagelsmann have parted company. This decision was taken by CEO Oliver Kahn and board member for sport Hasan Salihamidžić in consultation with club president Herbert Hainer. Nagelsmann will be succeeded by Thomas Tuchel.



🔗 https://t.co/j8PjdrXscw — FC Bayern Munich (@FCBayernEN) March 24, 2023

"Бавария» уволила главного тренера Юлиана Нагельсмана. Это решение было принято генеральным директором Оливером Каном и спортивным директором Хасаном Салихамиджичем в консультации с президентом клуба Гербертом Хайнером. Нагельсмана сменит Томас Тухель", - говорится в заявлении клуба.

"Вместе с Нагельсманном клуб покинули помощники тренера Дино Топпмеллер, Бенджамин Глюк и Ксавьер Земброд".

Юлиан Нагельсманн возглавил Баварию летом 2021 года. За это время он привел клуб к чемпионству Германии (2021/22), а также дважды становился обладателем Суперкубка Германии (2021, 2022).

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Томас Тухель возвращается к тренерской деятельности после того, как в сентябре 2022 года он был уволен из лондонского Челси.