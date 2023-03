Бавария объявила об отставке Нагельсманна и назначении Тухеля

Мюнхенская Бавария на своем официальном сайте объявила о том, что Юлиан Нагельсманн покинул пост главного тренера.

Его место, как и было объявлено ранее инсайдерами, занял Томас Тухель, подписавший контракт до лета 2025 года.

FC Bayern and head coach Julian Nagelsmann have parted company. This decision was taken by CEO Oliver Kahn and board member for sport Hasan Salihamidžić in consultation with club president Herbert Hainer. Nagelsmann will be succeeded by Thomas Tuchel.



