iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Бавария объявила об отставке Нагельсманна и назначении Тухеля

Мюнхенский клуб провел быструю замену на посту главного тренера.
Сегодня, 19:07
Юлиан Нагельсманн / Getty Images
Юлиан Нагельсманн / Getty Images

Мюнхенская Бавария на своем официальном сайте объявила о том, что Юлиан Нагельсманн покинул пост главного тренера.

Его место, как и было объявлено ранее инсайдерами, занял Томас Тухель, подписавший контракт до лета 2025 года.

"Бавария» уволила главного тренера Юлиана Нагельсмана. Это решение было принято генеральным директором Оливером Каном и спортивным директором Хасаном Салихамиджичем в консультации с президентом клуба Гербертом Хайнером. Нагельсмана сменит Томас Тухель", - говорится в заявлении клуба.

"Вместе с Нагельсманном клуб покинули помощники тренера Дино Топпмеллер, Бенджамин Глюк и Ксавьер Земброд".

Юлиан Нагельсманн возглавил Баварию летом 2021 года. За это время он привел клуб к чемпионству Германии (2021/22), а также дважды становился обладателем Суперкубка Германии (2021, 2022).

Читай также: Нагельсманн - четвертый среди тренеров Баварии по среднему количеству набранных очков

Томас Тухель возвращается к тренерской деятельности после того, как в сентябре 2022 года он был уволен из лондонского Челси.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бавария Мюнхен Юлиан Нагельсманн

Статьи по теме

Нагельсманн - четвертый среди тренеров Баварии по среднему количеству набранных очков Нагельсманн - четвертый среди тренеров Баварии по среднему количеству набранных очков
Экс-тренер Баварии: Нас очень удивила новость об отставке Нагельсманна Экс-тренер Баварии: Нас очень удивила новость об отставке Нагельсманна
Формула 1 хочет пересмотреть финансовый лимит команд Формула 1 хочет пересмотреть финансовый лимит команд
"Было стыдно смотреть на него": Джорджина сделала откровенное признание о знакомстве с Роналду "Было стыдно смотреть на него": Джорджина сделала откровенное признание о знакомстве с Роналду
Помочь журналистам

Видео

Украина - Брентфорд Б 2:0 Видео голов и лучших моментов матча
Украина - Брентфорд Б 2:0 Видео голов и лучших моментов матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина и Костюк обновили личные рекорды, Швентек - первая ракетка
просмотров
Биатлон-2022/2023: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина отдалилась от 13-го места
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Формула 120:01
Формула 1 хочет пересмотреть финансовый лимит команд
Другие страны19:44
"Было стыдно смотреть на него": Джорджина сделала откровенное признание о знакомстве с Роналду
Европа19:27
Президент ПСЖ прокомментировал ситуацию вокруг контрактов Месси, Мбаппе и Рамоса
Европа19:07
Бавария объявила об отставке Нагельсманна и назначении Тухеля
Бокс18:52
Тайсон Фьюри сообщил, что в седьмой раз станет отцом
Европа18:40
Нагельсманн - четвертый среди тренеров Баварии по среднему количеству набранных очков
Украина18:19
Защитник сборной Украины: Забивать приятно всегда, даже в товарищеском матче
Украина17:43
Сикан на последней минуте вырвал для украинской молодежки победу над Данией
Бокс17:35
"Поймает ударом и нокаутирует": Промоутер Дюбуа пригрозил Усику
НБА17:18
Споэльстра - четвертый тренер в истории НБА, выигравший 700 матчей с одной командой
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK