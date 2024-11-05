Новичок Баварии перенес повторную операцию

Хироки Ито все еще не дебютировал за новый клуб.

Защитник Баварии Хироки Ито перенес повторную операцию на плюсневой кости, сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, японец перешел в мюнхенский клуб прошедшим летом за 30 млн евро. И сразу же после перехода получил травму в товарищеском матче.

Процесс восстановления пошел не по плану, и во вторник, 5 ноября, Ито пришлось снова ложиться под нож.

Тем не менее в Баварии настроены позитивно и ожидают, что игрок начнет процесс восстановления в кратчайшие сроки.

Другой травмированный защитник мюнхенцев Александар Павлович все так же, предположжительно, вернется на поле к концу года.

Ранее также сообщалось, что Мусиала приостановил переговоры по контракту.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!