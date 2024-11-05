Мусиала приостановил переговоры с Баварией о новом контракте

Игрок хочет как следует обдумать свое будущее и рассмотреть все доступные варианты.

Недавно хавбек Баварии Джамал Мусиала подтвердил, что ведет переговоры с клубом о новом контракте.

Однако эта ситуация уже успела измениться. Как сообщает ESPN со ссылкой на журналиста Bild Кристиана Фалька, переговоры между сторонами были поставлены на паузу.

Футболист сборной Германии хочет обдумать свое будущее во время зимней паузы - он не примет решение как минимум до января.

При этом отмечается, что продление контракта с Мусиалой по-прежнему является приоритетной целью мюнхенского клуба.

В нынешнем сезоне Джамал Мусиала провел 12 матчей во всех турнирах, в которых записал на свой счет 7 голов и 4 результативные передачи.

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