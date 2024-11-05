Бавария провела неформальные переговоры с сенсацией сезона Бундеслиги

Форвард франкфуртского Айнтрахта Омар Мармуш стал настоящей сенсацией на старте сезона Бундеслиги.

Египтянин ведет борьбу с нападающим Баварии Харри Кейном за звание лучшего бомбардира. И своими результативными матчами он обратил на себя внимание мюнхенского клуба.

Как сообщает журналист Sky Sports Флориан Плеттенберг, Бавария рассматривает возможность приобрести 25-летнего игрока следующим летом.

В связи с этим "ротен" уже провели неформальные переговоры с форвардом сборной Египта, продолжая следить за его успехами. Отмечается, что директор Баварии Макс Эберль является поклонником Мармуша.

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Ожидается, что за игрока, на которого также претендует Ливерпуль, Айнтрахт потребует 50-60 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Омар Мармуш принял участие в 14 матчах Айнтрахта во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и 9 результативными передачами.

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