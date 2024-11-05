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Футболиста Баварии заподозрили в романе с потенциальной Мисс Вселенная

Матис Тель очень мило общается с победительницей конкурса во Франции.
Сегодня, 09:30
Матис Тель / Getty Images
Матис Тель / Getty Images

Вингер Баварии Матис Тель, вероятно, состоит в отношениях с Мисс Франция-2023 Индирой Ампио.

Как сообщает издание Bild, 19-летний вингер начал встречаться с девушкой, которая также родом из Франции. 

Тель и 20-летняя Ампио не появлялись на публике вместе, но они регулярно обмениваются нежными сообщениями в социальных сетях.

После победы Баварии над Унион Берлин (3:0) футболист поделился собственной фотографией.

Девушка отреагировала на это фото в комментариях:

Ампио будет соревноваться на конкурсе Мисс Вселенная 16 ноября. Участие в турнире будут принимать 130 женщин со 130 различных стран мира.

Ранее сообщалось, что игрок Динамо начал встречаться с девушкой, которая имеет ребенка от его экс-одноклубника.

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