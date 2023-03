Нагельсманн - четвертый среди тренеров Баварии по среднему количеству набранных очков

Согласно со многими иностранными СМИ, мюнхенская Бавария в ближайшее время отправит в отставку Юлиана Нагельсманна.

Его место займет экс-тренер Челси и дортмундской Боруссии Томас Тухель. Однако, если судить по статистике, ничто не предвещало беды.

Как сообщает Opta, Нагельсманн занимает четвертое место среди всех тренеров в истории Баварии по среднему количеству набранных очков за матч немецкой Бундеслиги - при нем "ротен" набирают 2.19 очка за игру.

Лучшим по данному показателю является Пеп Гвардиола (2.52). Сразу за испанцем расположились Ханси Флик (2.45) и Карло Анчелотти (2.38).

