iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Бавария увольняет Нагельсманна, чтобы не потерять Тухеля

Мюнхенский клуб сыграл на опережении.
Сегодня, 12:05
Юлиан Нагельсманн / Getty Images
Юлиан Нагельсманн / Getty Images

Главный тренер Баварии Юлиан Нагельсманн близок к тому, чтобы покинуть свой пост.

Руководство клуба рассматривает возможность того, чтобы на его замену нанять экс-наставника Челси Томаса Тухеля.

Как сообщает Фабрицио Романо в Twitter, Бавария приняла решение уволить Нагельсманна прямо сейчас, чтобы забрать себе Тухеля. Услугами немецкого тренера активно интересовались мадридский Реал и лондонский Тоттенхэм. Бавария решила не медлить и подписать Тухеля.

Отмечается, что Бавария продолжит платить заработную плату Нагельсманну, пока тот не найдет себе новый клуб.

Ранее сообщалось, что лондонский Тоттенхэм повесил ценник на Кейна.


Статьи по теме

Франция - Нидерланды: онлайн-трансляция матча отбора на Евро-2024 Франция - Нидерланды: онлайн-трансляция матча отбора на Евро-2024
Не будет долго скучать: Нагельсманн может возглавить Тоттенхэм Не будет долго скучать: Нагельсманн может возглавить Тоттенхэм
Стало известно, почему команда Усика настаивала на проведении реванша с Фьюри Стало известно, почему команда Усика настаивала на проведении реванша с Фьюри
FORZE - FaZe: онлайн-трансляция матча ESL Pro League FORZE - FaZe: онлайн-трансляция матча ESL Pro League
Помочь журналистам

Видео

Украина - Брентфорд Б 2:0 Видео голов и лучших моментов матча
Украина - Брентфорд Б 2:0 Видео голов и лучших моментов матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина и Костюк обновили личные рекорды, Швентек - первая ракетка
просмотров
Биатлон-2022/2023: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина отдалилась от 13-го места
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Евро-202413:05
Франция - Нидерланды: онлайн-трансляция матча отбора на Евро-2024
Европа12:55
Не будет долго скучать: Нагельсманн может возглавить Тоттенхэм
Бокс12:50
Стало известно, почему команда Усика настаивала на проведении реванша с Фьюри
Киберспорт12:25
FORZE - FaZe: онлайн-трансляция матча ESL Pro League
Европа12:22
Челси проведет благотворительный матч с Украиной в формате All-Star
Европа12:05
Бавария увольняет Нагельсманна, чтобы не потерять Тухеля
Футбол12:01
Подвал таблицы и неоднозначное выступление в кубках: Сборная Украины в чемпионате Англии
Бокс11:56
Дюбуа: Хочу покончить с доминированием Усика
Европа11:19
Леоненко: Зинченко просто везет. Он платит украинским СМИ за статьи о себе
Европа10:54
Ярмолюк высказался об адаптации в Брентфорде
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK