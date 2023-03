Бавария увольняет Нагельсманна, чтобы не потерять Тухеля

Главный тренер Баварии Юлиан Нагельсманн близок к тому, чтобы покинуть свой пост.

Руководство клуба рассматривает возможность того, чтобы на его замену нанять экс-наставника Челси Томаса Тухеля.

Как сообщает Фабрицио Романо в Twitter, Бавария приняла решение уволить Нагельсманна прямо сейчас, чтобы забрать себе Тухеля. Услугами немецкого тренера активно интересовались мадридский Реал и лондонский Тоттенхэм. Бавария решила не медлить и подписать Тухеля.

Отмечается, что Бавария продолжит платить заработную плату Нагельсманну, пока тот не найдет себе новый клуб.

Bayern decided to act fast for Thomas Tuchel, he was an option for Tottenham and potentially Real Madrid — they did not want to miss out on their favorite candidate. 🔴 #Bayern



