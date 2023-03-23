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Бавария уволила Нагельсманна - источники

При этом мюнхенцы уже определились с кандидатурой его сменщика.
Сегодня, 23:04
Юлиан Нагельсманн / Getty Images
Юлиан Нагельсманн / Getty Images

Руководство мюнхенской Баварии недовольно тем, как для команды под руководством Юлиана Нагельсманна разворачивается сезон-2022/23.

Как сообщает Фабрицио Романо, клуб принял решение уволить Нагельсманна прямо сейчас, во время международной паузы. Решение обсуждалось между всеми представителями руководства.

Эту же информацию подтвердило немецкое издание Bild.

По информации источника, "ротен" выделили для себя главного кандидата на место Нагельсманна. Его заменой должен стать экс-тренер дортмундской Боруссии, ПСЖ и Челси Томас Тухель.

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Напомним, что после международной паузы мюнхенской Баварии предстоит сыграть в 1/4 финала Лиги чемпионов против Манчестер Сити.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бавария Мюнхен Юлиан Нагельсманн

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