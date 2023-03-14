Бавария надеется бесплатно подписать одного из лучших бомбардиров АПЛ

Бавария рассчитывает бесплатно подписать форварда Тоттенхэма Харри Кейна. Об этом сообщает издание Sky Sports.

Прошлым летом лондонцы отказались продавать своего ключевого игрока, однако в этом году ситуация может измениться из-за самого футболиста. Кейн хочет выступать в Лиге чемпионов и выигрывать трофеи, что побуждает его сменить команду.

"Шпоры" надеются договориться с Кейном о новом контракте, так как действующий истекает летом 2024 года.

В свою очередь Бавария готова в январе начать переговоры с игроком о переходе, приложив максимум усилий для подписания 29-летнего англичанина.

В текущем сезоне на счету ключевого форварда Тоттенхэма 20 голов и 2 ассиста в 27 матчах АПЛ.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед не будет подписывать Кейна.