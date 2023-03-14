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Бавария надеется бесплатно подписать одного из лучших бомбардиров АПЛ

Кейн может стать футболистом мюнхенской команды.
Сегодня, 23:23
Харри Кейн / Getty Images
Харри Кейн / Getty Images

Бавария рассчитывает бесплатно подписать форварда Тоттенхэма Харри Кейна. Об этом сообщает издание Sky Sports.

Прошлым летом лондонцы отказались продавать своего ключевого игрока, однако в этом году ситуация может измениться из-за самого футболиста. Кейн хочет выступать в Лиге чемпионов и выигрывать трофеи, что побуждает его сменить команду.

"Шпоры" надеются договориться с Кейном о новом контракте, так как действующий истекает летом 2024 года.

В свою очередь Бавария готова в январе начать переговоры с игроком о переходе, приложив максимум усилий для подписания 29-летнего англичанина.

В текущем сезоне на счету ключевого форварда Тоттенхэма 20 голов и 2 ассиста в 27 матчах АПЛ.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед не будет подписывать Кейна.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария тоттенхэм Харри Кейн

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